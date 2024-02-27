Sözde sorumlu Suriye'de etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2011 yılında örgüte katılan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed, Irak alanındaki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimlerin ardından Irak'ta faaliyet yürütmeye başlayan Ahmed, daha sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan, örgütün roket ve füze eylemlerinin sorumlusu olarak görev yapan terörist Ahmed, Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin sözde Sağlık Komitesi sorumluları arasında yer aldı. Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ahmed, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı ve tedavisi sürerken çocuk ve genç yaştaki Suriyelilerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı.

Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olan ve eylemlere bizzat katıldığı tespit edilen Ahmed, MİT'in hedef listesine alındı. Gerekli istihbaratlar sağlandıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan terörist, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.