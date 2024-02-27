Beren Saat aşka geldi! Dudak dudağa poz!

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, zaman zaman paylaşımları ve özel hayatlarıyla gündemde oluyor. Son olarak, şarkıcı eşi Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Çiftin romantik pozu, geniş yankı uyandırdı
Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlenmişti.
Kenan Doğulu, 755 bin takipçisi olan Instagram hesabından son olarak eşi Beren Saat'le çektirdiği fotoğrafları paylaşarak doğum gününü kutladı.
Şarkıcı, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim... Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslıyım" notunu düştü.
Şarkıcının paylaşımı büyük ilgi gördü ve birçok beğeni ve yorum aldı. Paylaşıma, "Hem de nasıl şanslı", "İyi ki doğdun Beren", "Gerçek aşkı yaşıyorlar maşallah" gibi yorumlar yapıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.