Baharın habercisi 2'nci cemre düştü

20 Şubat günü havaya düşen cemreden sonra ikinci cemre bugün suya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre ne demek?

Arapça kökenli olan cemre, kor durumunda ateş demektir. Türk kültüründe baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrenin, 1'er hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk cemrenin düşmesiyle kış mevsiminin sona erdiği, bahar aylarının geldiği kabul edilir.