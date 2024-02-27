Baharın habercisi 2'nci cemre düştü

20 Şubat günü havaya düşen cemreden sonra ikinci cemre bugün suya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Cemre ne demek?
Arapça kökenli olan cemre, kor durumunda ateş demektir. Türk kültüründe baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrenin, 1'er hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk cemrenin düşmesiyle kış mevsiminin sona erdiği, bahar aylarının geldiği kabul edilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.