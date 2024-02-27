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Baharın habercisi 2'nci cemre düştü

Baharın gelişini temsil eden cemre, suya düştü.

Baharın habercisi 2'nci cemre düştü mask

20 Şubat günü havaya düşen cemreden sonra ikinci cemre bugün suya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre ne demek?

Arapça kökenli olan cemre, kor durumunda ateş demektir. Türk kültüründe baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrenin, 1'er hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk cemrenin düşmesiyle kış mevsiminin sona erdiği, bahar aylarının geldiği kabul edilir.

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27 Şub 2024 - 10:19 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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