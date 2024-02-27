Husiler internet hatlarını kopardı mı ?

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Yemenli Husiler'in Kızıldeniz tabanındaki en az dört internet kablosunu sabotaj yaptığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan ile Cibuti arasındaki kabloların zarar gördüğü ve bu nedenle Cibuti'de internet kesintilerinin yaşandığı söyleniyor.