27 Şub 2024 - 10:22- Dünya G:

Husiler internet hatlarını kopardı mı ?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Husiler'in internet hatlarını sabote ettiği iddia ediliyor.

Husiler internet hatlarını kopardı mı ? mask
Husiler internet hatlarını kopardı mı ?
Husiler internet hatlarını kopardı mı ?
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Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Yemenli Husiler'in Kızıldeniz tabanındaki en az dört internet kablosunu sabotaj yaptığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan ile Cibuti arasındaki kabloların zarar gördüğü ve bu nedenle Cibuti'de internet kesintilerinin yaşandığı söyleniyor.

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27 Şub 2024 - 10:22 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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