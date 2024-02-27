Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle unutulmaz bir performans sergileyerek hafızalara kazınmıştı. Netflix'in yeni filmiyle dikkatleri üzerine çeken Bilgiç, Romantik Hırsız filmiyle fanlarından büyük beğeni topladı. Ödül gecesinde de boy gösteren Bilgiç, tarzıyla dikkat çekti.

Esra Bilgiç, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Siyah takımıyla hayranlarını adeta büyülediği paylaşımı, geniş yankı uyandırdı.

Güzel isim, siyah mini eteğini ceketle kombinleyerek paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekerken, yorumlar da gecikmedi.

Esra Bilgiç'in paylaşımları büyük beğeni kazandı. Güzel oyuncunun pozlarına "Nasıl bu kadar güzel olabilir?", "Halime Sultan gibi göz alıcı", " Türkiye'nin en güzeli", "İdeal Türk kadını" gibi yorumlar yapıldı.