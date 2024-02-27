Bakan Şimşek'ten önemli açıklama

Bakan Şimşek, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'kredi kartına taksit kaldırıldı iddiası' doğru değildir" başlıklı açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.