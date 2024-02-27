27 Şub 2024 - 10:19- Ekonomi G:

Bakan Şimşek'ten önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

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Bakan Şimşek'ten önemli açıklama
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Bakan Şimşek, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'kredi kartına taksit kaldırıldı iddiası' doğru değildir" başlıklı açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

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27 Şub 2024 - 10:19 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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