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Bartu Küçükçağlayan, mini etek giydi

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde mini etekle sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Küçükçağlayan'ın sahnedeki tarzı ve dansı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Bartu Küçükçağlayan, mini etek giydi mask

Küçükçağlayan, Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde gösterdiği oyunculuk başarılarıyla tanınmasının yanı sıra, müzik dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.

2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile hayatını birleştiren ünlü isim, sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Siyah mini eteğiyle sahneye adım atan Küçükçağlayan, izleyicilerini şaşırtan bir dans performansı sergiledi.

Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem olurken, bazıları olumlu görüşler sunarken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu.

Bartu Küçükçağlayan, mini etek giydi
Bartu Küçükçağlayan, mini etek giydi

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27 Şub 2024 - 10:13 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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