Bartu Küçükçağlayan, mini etek giydi

Küçükçağlayan, Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde gösterdiği oyunculuk başarılarıyla tanınmasının yanı sıra, müzik dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.
2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile hayatını birleştiren ünlü isim, sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.
Bartu Küçükçağlayan'ın dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Siyah mini eteğiyle sahneye adım atan Küçükçağlayan, izleyicilerini şaşırtan bir dans performansı sergiledi.
Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem olurken, bazıları olumlu görüşler sunarken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.