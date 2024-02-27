Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL
Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi. Taksi şoförünün taksimetre açmak istemeyip, müşterilerden 250 lira istediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi
Beşiktaş’tan aldığı iki müşteriyi Şişli’ye götürmek için 250 lira isteyen ve taksimetre açmayan şoför Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şoför Y.Y.’ye, 'Belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak' maddesinden 6 bin 439 lira, 'Taksimetre açmamak' maddesinden 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.