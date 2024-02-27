İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden 56 İlde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"56 İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda şüphelilerin;
Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
İhaleye Fesat Karıştırma,
Parada Sahtecilik,
Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle"
5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara,… pic.twitter.com/ZQqfi9eyp3
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.