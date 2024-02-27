“Ana hedefimiz kazanmak”

Metin ARSLANCAN-Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL,

Galatasaray, Süper Lig’in 27’nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Antalyaspor’un çok yetenekli bir takım olduğunu bildiklerini belirterek, “Maç öncesi özellikle rakibimizin topla oyunda ne kadar iyi olduğunu takımımıza analizlerde anlattık. Savunma anlamında ligin iyi takımlarından biri değil ama hücumda anlamında kaliteli bir takım. Maça iyi başlamadık. Devamında 1-0 öne geçtik. Arkasından maçı rahatlatabilecek pozisyonlar geldi. Devamında 1-1’lik beraberlik oldu. Kanatlarda hücumda etkili olduk. Çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Bu Prag’da da yaşadık. Bugün yediğimiz golde de bunu yaşadık. Oyunun devamında 2-1’lik üstünlük oldu. İkinci yarı daha iyi oynadık. Mükemmel oynamadık, bunu biliyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğindeyiz. Rakibimiz 8 gün bize hazırlandı. Kaybedilen maçta sonrası ilk maç zordur. Maçın başındaki nedenlerden biri buydu” diye konuştu.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAYACAK BİR ŞEY”

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verilen Mauro Icardi’nin durumunu maça saatler kala öğrendiklerini anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Tedbirsiz sevk edildiği halde maçtan saatler önce oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. Maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı, pazartesi olduğu için oynayamadı. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Icardi’nin oynatılmaması bizi psikolojik anlamda da geriye itti. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz. Yoğun fikstürde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. 43 maç, kolay değil. Ligde rekor bir puan ortalamasına ulaştık. Ana amacımız kazanmak. Bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız. 3 günde 2 maç oynayacağız. Zor bir periyottan geçiyoruz. Devamındaki periyotta tek maça düşünüyor. Avrupa’dan elenmek tabii ki istemiyorduk ama lige daha çok odaklanacağımız bir fikstür bizi bekliyor.”

“ICARDI’NIN NET HATIRLADIĞI BİR ŞEY YOK”

Icardi’nin futboluyla ön plana çıkan bir futbolcu olduğunu aktaran Buruk, “Öbür maçın üzerinden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Icardi’nin net hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi’nin bu tür şeylerin içinde hiç olmadığını görüyoruz. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan biri. Onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu” dedi.

“KOHN TAKIMA HIZLI UYUM SAĞLADI”

Devre arasında takıma katılan Derrick Köhn ile ilgili düşüncelerini paylaşan Okan Buruk, “Köhn bence oynadığı iki maçta da takıma çok hızlı uyum sağladı. Kişisel olarak bence inanılmaz sıcak ve takım içerisinde çabuk girdi, herkes kaynaştı. Sosyal yönü de kuvvetli bir oyuncu. Sahadaki kadar soyunma odasına çok hızlı uyum sağladı” şeklinde konuştu.

“ZAHA, SON MAÇLARDA BEKLENTİMİZİ KARŞILAMADI”

Wilfried Zaha’nın performansına yönelik de açıklamalarda bulunan “Zaha oynamak istiyor. Başta başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyunun devamında da bizim de beklentimiz ondan daha fazlası. Son oyuna girdiği maçlarda beklentimizi karşılamadı. Başladığında daha iyi hissettiğini söylüyor. Burada bir yarış var. O da yarışacak. Formayı almak için daha iyisini yapacak” diye konuştu.

“ANA HEDEFİMİZ KAZANMAK”

Ligin 28’inci haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisine ilişkin de konuşan Okan Buruk, şunları kaydetti:

“Derbi maçları herkesin meraklı beklediği bir maç. Rakibimiz de son maçlarda kazandığını ve gol yemediğini görüyoruz. Güvenli bir oyunu seçiyor. İstanbulspor maçında da net bir şekilde gördük. Bizim için orada kazanmak çok önemli. Kazanmak için gideceğiz. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak İyi ve formda oyuncuları var. Ana hedefimiz kazanmak. Derbi çok fazla rekorlardan, ilklerden çok kazanarak liderliğimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat.”

“BAZEN ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR”

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Prag karşısında alınan yenilgiden sonra kendisini suçladığı birçok yer olduğunu belirten Okan Buruk, “Sparta Prag maçında defansif anlamda çok fazla hamle şansımız olmadı. Bazen de elinizden bir şey gelmiyor. Sparta Prag maçı özelinde kendimi de suçladığım birçok yer oldu. Ligde önemli bir puana ulaştık. Böyle devam edersek rekor kırabiliriz. Geçen sene tek maç oynuyorduk. Daha rahat hazırlanıyorduk. Hakim Ziyech, Ndombele ve Serge dönecek. Kadromuz tam olduğu bence performans olarak da takım daha iyi işler yapacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından oyuncularıyla tek tek konuştuğunu söyleyerek, “Toplantı yaptığımızda en çok altını çizdiğimiz şey Galatasaray’ın çok başarılı olduğuydu. 42 maçta 31 galibiyet almışız, Avrupa dahil. Çok daha başarılı olacak bir takım. Bu başarı üzerinden tekrar kenetlenip, yukarı çıkmamız gerektiğini düşündük. Bugünkü galibiyet çok önemliydi” dedi.

“AURIER’I DERBİYE YETİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier’in sakatlık durumuyla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, “Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Ziyech önümüzdeki hafta yavaş yavaş takıma katılacağını düşünüyoruz. Ndombele yarın büyük ihtimalle başlayacak. Aurier’i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

Okan Buruk, hedefinin sarı-kırmızılı takımla 5’inci yıldızı kazanmak olduğunu vurguladı.