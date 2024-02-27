Kartal'da hafif ticari araç ve taksi çarpıştı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nda yan yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet Gödek'in kullandığı 34 AJ 9630 plakalı hafif ticari araç, D-100 Karayolu'nda hızla ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere vurarak yan yola savruldu. Bariyerleri yerinden söken hafif ticari araç, park halindeki 34 TBB 13 plakalı taksiye çarptı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi ile taksinin yanında bulunan 2 taksi şoförü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi, sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yol bakım ekipleri de kazadan dolayı hasar gören bariyerleri keserek olay yerinden kaldırdı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Büyük ihtimalle alkollüydüler"

Taksi şoförü Sedat Uğur, "İkimiz de şoförüz. Araç değişimine giderken, ATM'ye para yatırmaya geldik. Aracımız güvenli bölgede beton zemindeyken, tam aracımıza bineceğimiz zaman araba üstümüze geldi, ne olduğunu göremedik. Hafif ticari araçta 2 kişi vardı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Şişeler arabanın altında. Adam kendi canının derdini bırakmış şişelerin derdine düşmüş. Yaralıların ikisi ambulansla gitti, biri ağır yaralıydı. Biz de kafamızı cama vurduk. Biz de ambulansla hastaneye gideceğiz" dedi.