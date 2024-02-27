Güdül'e temiz içme suyu sözü

Çamlıdere’den Ayaş, Güdül ve Beypazarı’na su getirecek projenin hazır olduğunu müjdeleyen Yavaş, “Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Yaptığımız bu ihaleler görünmeyecek, ne yaptı diye soracaklar ama bence evinizde bir saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün. Ayaş, Beypazarı ve Güdül’ün artık su hasreti çekmeden tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Yavaş, Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi. CHP’nin Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay ile birlikte açılışta konuşan Yavaş, “Beş yıldır Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Biz başlamadan önce söylenenleri hatırlıyoruz. Herkesin projeleriyle öne çıkması lazımdı ama öyle olmadı. Korku imparatorluğu vardı” dedi.

“BİZDE FATURALAR MEYDANDA SİZ DE AÇIKLAYIN”

Görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelere değinen Yavaş, “Sizlerin parasını harcarken, kendi paramı harcamayacağım hiçbir yere harcamıyorum. Benim çılgın projem yok” diye konuştu. Güdül’ün sorunlarını çözdüklerini söyleyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Güdül ilk defa bu dönemde bir büyükşehir temsilcisi gördü. Benim de bu beş yıl içerisinde bu vatandaşlarımın sorunlarını çözmekten başka gayem olmadı. Onların sorunlarını çözmek için uğraştım. Yüzlerce köyde su yok, kanalizasyon yok. Başkent’te tankerle su taşımacılığı vardı. Önceliğimiz bunlar oldu. Bir araç, bir koruma. Çakarlı araçlar yok. Bu beş içerisinde 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara’ya kazandırdık. Ama bunların hiçbirisine fotoğrafımızı asmadık. Ankara halkının parasını kendi reklamlarımıza harcamadık. Biz de faturalar meydanda sizler de açıklayın.”



YAVAŞ’TAN GÜDÜL’E SU MÜJDESİ

Güdül’de yaşayan vatandaşlara bir de müjde vereceğini söyleyen Yavaş, “İstedikleri kadar projesi yok desinler. En önemli şey bu. Şu anda projesi bitti; Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesi bitti. Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Yaptığımız bu ihaleler görünmeyecek, ne yaptı diye soracaklar ama bence evinizde bir saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün. Ben işte Ayaş Beypazarı ve Güdül’ün onlarca yıldır, artık şu hasreti çekmeden tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak” dedi.



“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ ÖĞRENECEKLER”

Hayata geçirdiği projelerin örnek alındığını söyleyen Yavaş, “Öğrenecekler. Gerçek belediyeciliğin ne demek olduğunu öğrenecekler. Biz seçildik. Seçildikten sonra rozetimizi çıkardık. Diyelim ki burada bir kanalizasyon açıktan akıyor. Oranın halkının nereye oy verdiğinin bir önemi var mı? Orada bir ihtiyaç var onu gidermek için çalıştık. Kimseyi geri çevirmedik” diye konuştu.

Göreve geldikten sonra belediye meclis üyelerine yaptığı çağrıyı hatırlatan Yavaş, “Ankara’nın haklarını korumak adına, Cumhurbaşkanına, bakanlara kadar gittim. Bir yerim mi eksildi? Ama bunlar yapmadı. O yüzden diyorum ki devlete küslük olmak. O yüzden elimden tutacak, Güdül’ün sorunları için çalışacak başkanlara ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.