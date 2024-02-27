Patili canlar Sincan'da güvende

Ankara'nın en büyük, en modern sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezini açan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu konuda hizmetleriyle öncü olmaya devam ediyor. Bakıma muhtaç sokak hayvanları için doğal ve modern barınma alanlarının bulunduğu Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanların rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşaması için gerekli olan her şey büyük bir hassasiyetle yapılıyor.

Merkezde; acil yardım gereken hayvanların operatif müdahalelerinde kullanılmak üzere ameliyathane, tedavilerde kullanılan ilaçları muhafaza etmek için eczane, güvenli ve kontrollü bir sedasyon için anestezi üniteleri, mamaların uygun ve sağlıklı bir şekilde saklanması için de soğuk hava deposu bulunuyor.

Merkezde 6 hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri olmak üzere toplam 33 personel hizmet veriyor.

11.452 kedi ve köpek aşılandı

Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde şimdiye kadar 23.313 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi. 11.452 kedi ve köpek dostumuz aşılandı. 4.414 yardıma muhtaç sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 578 patili dostumuz ise sahiplendirildi.