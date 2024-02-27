Şeyma Döğücü yeni dönem projelerini anlattı

Programa katılan Binali Yıldırım, “Sancaktepe’ye 2019’da kadın eli değdi. Şeyma Başkan’ın eli değdi. Sadece Sancaktepe’ye değil bütün İstanbul’u temsil eden kadın belediye başkanı olarak mutlak bir başarıyı ortaya koydu. Sancaktepe sadece emin ellerde değil Sancaktepe hanım ellerde. Şeyda Hanım’ın ellerinde 2’nci 5 yıla hazırlanıyor" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Recep Tayyip Erdogan Kongre Merkezi’nde düzenlediği programla yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. Programa, Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Adayı Şeyma Döğücü, ilçe başkanları, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü beş yıl içinde hayata geçirdiği 268 projeyi anlattıktan sonra sağlık, eğitim, kültür gibi pek çok alanda hayata geçireceği projelerini tanıttı. Program boyunca Döğücü’ye vatandaşlar sloganlarla destek verdi. Program sonunda meclis üye adayları tanıtıldı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra program sona erdi.

“Yola devam diyerek işimize bakacağız"

Programda konuşan Yıldırım, “Sancaktepe’ye 2019’da kadın eli değdi. Şeyma Başkan’ın eli değdi. Sadece Sancaktepe’ye değil bütün İstanbul’u temsil eden kadın belediye başkanı olarak mutlak bir başarıyı ortaya koydu. Sancaktepe sadece emin ellerde değil Sancaktepe hanım ellerde. Şeyda Hanım’ın ellerinde 2’nci 5 yıla hazırlanıyor. Şunu bilmenizi istiyorum. Eğer insan şehri imar edemezse şehir insanı imar eder. Yani bulunduğunuz ilçeyi imar edemezseniz o ilçe sizi hasta eder. Buradan belediyeciliğin, şehirciliğin, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğine 5 yılda şahit oldunuz. Şimdi yeni bir döneme geçiyoruz. Bu seçimlerde yapılacak ve gerçek belediyecilikte hem Sancaktepe’de hem de büyükşehirde durmak yok. Yola devam diyerek işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

“Tam 268 projeyi tamamlamanın gururuyla karşınızdayım"

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, “Asırlar önce ‘hüner bir şehr bünyad etmektir. Reaya gönlün abad etmektir’ diyen Fatih Sultan Mehmet’in mirası olarak gördüğümüz bu şehri yürütürken, merkezi insana koyacağız. Merkezde her zaman insan var. İnsan ile şehir arasındaki bağın sağlıklı olmasını, şehrin sağlıklı olmasıyla eş değer gördük. Yaptığımız her iş insanın mutluluğuna, geleceğine, zamanına, birikimine, duygu ve düşünce dünyasına dönük olsun istedik. En büyük yatırımımızı insana yaptık. 7 gün 24 saat belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat çalışarak Sancaktepe’yi hak ettiği noktaya taşımanın ve nihayetinde tam 268 projeyi tamamlamanın gururuyla karşınızdayım" dedi.

“Vizyonumuz kimliğini koruyarak geleceğini kuran bir Sancaktepe"

Döğücü, “Geçtiğimiz beş yıl içerisinde özellikle nitelikli eğitim, donanımlı okullar konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Çocuk gelişim merkezlerimiz, etüt merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, bilgi evlerimiz, kurslarımız ve atölyelerimizle Sancaktepe halkına çok geniş yelpazede eğitim hizmeti sunduk. Nasıl ki 5 yıl boyunca farkımızı ortaya koyan hizmetlerle hayatlarımıza dokunduysak yine aynı inançla farkımızı ortaya koyma zamanı. Çünkü Sancaktepe emin ellerde. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir ama bizim nazarımızda millete hizmet kapısıdır. Bizim vizyonumuz teknolojiyle bütünleşirken kaynaklarını koruyan çevreci bir Sancaktepe olacak. Bizim vizyonumuz kimliğini koruyarak geleceğini kuran bir Sancaktepe" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projelerden bazıları ise şöyle:

Yenilikçi Fikir Geliştirme ve Tasarım Atölyesi

Paşaköy Yenilenebilir Enerji ve Doğa Park Eğitim Projesi

Evlilik öncesi Danışmanlığı

Kent Meydanı ve Alt Geçit projesi

Güneş Enerjili Ücretsiz Araç Şarj İstasyonları

Millet Bahçesi

İlhan Varank Şifahanesi

Emek Mahallesi kreş merkezi

Tematik park

Hilal Mahallesi park düzenlemesi

Tarım park organik Pazar

Kreş merkezleri

Anne çocuk oyun kampüsü