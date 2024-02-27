- Yaşam

Karabük'te traktör devrildi

Karabük'te, traktör şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü Ömer Çetin (54) yaşamını yitirdi, yanında bulunan Ünal Aslan (52) ise yaralandı.

Karabük'te traktör devrildi mask

Kaza, akşam saatlerinde Kahyalar köyünde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Ömer Çetin yönetimindeki plakasız traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörden savrularak yaralanan Çetin ve Aslan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal Aslan'ın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Şub 2024 - 03:27 DHA Karabük- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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