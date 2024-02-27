Kaza, akşam saatlerinde Kahyalar köyünde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Ömer Çetin yönetimindeki plakasız traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörden savrularak yaralanan Çetin ve Aslan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal Aslan'ın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
Karabük'te traktör devrildi
Karabük'te, traktör şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü Ömer Çetin (54) yaşamını yitirdi, yanında bulunan Ünal Aslan (52) ise yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.