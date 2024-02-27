Turkcell ve Huawei güçlerini birleştirdi

Turkcell ve Huawei, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen kongrede bir araya gelerek yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolleri imzaladı. Bu anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zeka destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek işbirliklerini hayata geçirecek.

Şirketler, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. "Ortak İnovasyon" anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zeka tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.

"Önemli bir adım olarak görüyoruz"

İşbirliğinin imza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell olarak, teknoloji alanındaki gelişimi en üst seviyeye taşımak için konusunda lider ulusal ve uluslararası şirketlerle işbirliklerine imza atmaya devam ettiklerini belirterek, "Huawei ile yaptığımız işbirliğiyle 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zeka bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Yapılan anlaşmaları, telekomünikasyon alanında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için de önemli bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan ise "Teknoloji alanında lider çözüm ortakları olarak 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zeka bazlı şebeke otomasyonu konularında Turkcell ile ortak inovasyon için işbirliğimizi geliştiriyoruz. Amacımız yaptığımız işbirlikleriyle yeşil kalkınmayı da göz önünde bulundurarak ortak başarıyı yakalamak. Turkcell ile geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell ile Huawei, geçen hafta 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşmıştı. Turkcell'in 5G ve ötesi yeni nesil teknolojiler kapsamında yaptığı AR-GE ve test çalışmalarının önemli bir adımı olarak öne çıkan bu testle mobil internet teknolojilerinde önemli bir başarıya imza atılmış oldu.