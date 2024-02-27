Kemer atölyesinde yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi, Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki kemer atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.