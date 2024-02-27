- Yaşam

Kemer atölyesinde yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda, 3 katlı bir binanın, birinci katında bulunan kemer atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasıda söndürüldü.

Kemer atölyesinde yangın mask
Kemer atölyesinde yangın
Kemer atölyesinde yangın
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi, Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki kemer atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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27 Şub 2024 - 02:34 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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