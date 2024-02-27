Kavgada tabancalar konuştu

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ö.K. ve Ş.C., bu durumu konuşmak için buluştu. Şantiye alanındaki konteynerde oturan Ö.K. ve Ş.C. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ö.K. ve Ş.C. birbirlerine tabanca ile ateş açtı İkiliden Ö.K. sırt, karın ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, Ş.Ç. ise bacağından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.Ç. ambulansla, ağır yaralanan Ö.K. ise yakınlarının aracıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karşılıklı yaralamalarının yaşandığı olay yerinde yapılan incelemelerde 2 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.
Hastane önünde arbede
Hastane önünde yaralıların yakınları arasında da arbede yaşandı. Çok sayıda polisin sevk edildiği hastanede, arbedeye karışan şüphelilerden birinin üst aramasında, diğerinin ise aracında olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.