"Ne görüyorlarsa onu çalsınlar"

Süper Lig’in 27’nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın müsabakayı değerlendirdi. Oyuncularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Zor bir deplasmanda ağır bir baskı altında oynadığımız bir karşılaşmaydı. İyi hazırlandık. İyi analiz ettik. Geçiş oyunlarını kapatmak için merkezi kapalı tutup risk alarak oynamak istedik. Rakibe cevap verebildik. İkili mücadele, tempolu oyunda, ikinci toplarda cevap verebildik. Kaybetmek üzücü. Bazen kaybederken bir şeyler kazanırsın. Oyuna konsantre olmak istiyorum. Bizim adımıza oyunsal anlamda bireysel mücadele anlamında bizim için olumlu bir geceydi” diye konuştu.

Yalçın, bir basın mensubunun ‘Bugünkü rakibiniz oynadığınız en güçlü Galatasaray takımı mıydı?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben öyle düşünmüyorum. Bugün itibarıyla konuşuyorum. Oyuna bakınca öyle bir takım yoktu. Normal oynayan. Güç dengelerini 60’a 40 olarak görüyorum. Merkezden çok top kazandık. İkinci yarıda şanslar bulduk. Yapabilirdik ama yapamadık. İyi oyuncuları var. Hedefe oynuyorlar, şampiyonluğa oynuyorlar. Bizi ilgilendirmiyor. Bir an evvel maç kazanıp kendimizi barajın üstüne atarsak en azından rahatlarız.”

“Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik” diyerek sözlerine devam eden Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

“Seviyesi belli olan bir takımız. Oyuncu kalitemizin seviyesi belli. Çok fazla şeyler beklemek doğru olmaz. Kendi bünyemizle oynayabileceğimiz iyi oyunu oynadık. Doğru oyunu aldık ancak sonucu alamadık. Oyuncularım kaybettiklerine çok üzülmediler, maçtan sonra mutluydular. Geçen hafta İstanbulspor’u yenemedik. 2-0’dan 2-2 berabere kaldık. Maçı kazanmadığımız için çok mutsuzdular ağlayacak gibiydiler. Bugün oynadıkları oyunun ne kadar güçlü olduğunun farkındalar. Buradan çıkamayabilirsiniz çok normal bunlar.”

“Keşke böyle bir şey yapsaydılar”

İsrailli futbolcu Jehezkel’in takımda kadro dışı bırakılıp ülkesine gönderilmesine dair bir soruya Sergen Yalçın, “Olay olduktan sonra tabii ki ülkenin hassas noktalarına dokunan bir olay. Hoş karşılanacak bir olay değil. Siyasetten de aradılar. Oyuncuyu göndermemiz için. Hassas noktalara dokunulduğu için oyuncumuzu gönderdik. En iyi oyuncumuzu gönderdik. Hiçbir oyuncuyu da almadık. Transferi de açmadık. Bize yukarıdan yardım edilmesi lazımdı. ‘En iyi oyuncunuzu gönderdiniz hocam size yardım edelim şuradan bir oyuncu alın’ deselerdi güzel olurdu. Biz kendi görevimizi yaptık. Sonucunda sağ kenarımızı, kenarsız oynuyoruz. O bölüm bizi sağ kanatta sıkıntıya sokuyor. Keşke böyle bir şey yapsaydılar” şeklinde konuştu.

“Amacımız bir an önce 40 puanın üzerine çıkmak kümede kalmak”

Büyük takımlarda ve Anadolu ekiplerinde hedeflerin farklı olduğunu ifade eden Yalçın, “Stressiz falan değiliz 35 puanımız var. Bizim işimiz zor bir iş. Hedefe oynadığımda şampiyon olduk. Anadolu’da çalışınca başka şeyler düşünüp başka hedefler koyuyorsunuz. Her iki tarafta hedefleri koyabilir orada yürüyebilirsiniz. Bu iş futbolcuyla oynanan bir iş. Bu seviyelerde kalacak bir oyuncu grubunuz varsa öyle oynarsınız. Amacımız bir an önce 40 puanın üzerine çıkmak ve kümede kalmak. Zor bir maraton var. Puanlar çıkarmamız gerek. Hakem arkadaşlar ve VAR olmasa zor değil, kolay bir iş” ifadelerini kullandı.

"Ayıp adama gülerler"

Hakem yönetimine ve VAR hakemi Özgür Yankaya’ya eleştirilerde bulunan tecrübeli teknik adam, “Ben doğruları söylüyorum. Dobralık değil bu. Futbol çok geri gidiyor. Tamamen geri gidiyor. Sağlıklı bir gidişat değil. Hakemlere tavsiyelerim var. Böyle maç yönetmesinler. Özellikle VAR’dakiler. Ne görüyorlarsa onu çalsınlar. Lehime bir şey istemiyorum. Beşiktaş’ta çalışırken de aynı şekilde. Onlar da insan hata yapabilirler. Maça çok iyi başlayan bir takımı böyle VAR’dan çağırarak oyuna başlatamazsın. Ayıp adama gülerler. Özgür Yankaya’ymış, falanmış filanmış adama gülerler. 15 dakika çok iyi başlayan tek kale oynayan takımı ilk gördüğü hücumda penaltıyla mağlup başlatamazsın. Oyuncuların emeğine yazık. Soyunma odasına geldiklerinde yürüyecek halleri yoktu. ‘Özgür Yankaya, gel hocam penaltı.’ Tersi olsa verir miydi? Soruyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Metin ARSLANCAN-Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL,