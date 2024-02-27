Sinan Boztepe'den istifa çıkışı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine futbolcularını tebrik ederek başlayan Sinan Boztepe, "16 kişiye karşı muhteşem bir mücadele verdiler. Öyle bir mücadele ki, Galatasaray'ı kendi evinde köşeye sıkıştırmış bir Antalyaspor. Bunun için futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye rağmen bir oyun çıkardık! Böyle bir saçmalık olmaz! Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım, bunlardan utandım. Ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki! Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takım, bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil, Gol, ofsayt! Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncuyu attıracaktı! Bu kadar rezillik olmaz. Biz artık kimsenin oyunun parçası olmayız. Lanet gelsin diyorum artık. Federasyon mu istifa ediyor, istifa etsin! Bu işi doğru yönetecek birileri gelsin. 90 dakikayı izleyin. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Yediğimiz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi. Bu hakemlerin durumu ne, rezillikten başka bir şey değil, satın mı alınıyorlar! Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Ortada bir emek var. Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı. İki tane takım, şampiyonluk yarışı yapacak Anadolu kulüpleri rezil, kepaze edilecek. Yazık! Günah! Galatasaray taraftarları, yanımızda penaltı olmadığını söyledi. Rezaletten başka bir şey değil. Bu işlerin suçlusu kimse direkt istifa etsin. Şu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Rezil bunlar. Çok talihsiz açıklamalar yapmıştım dedim sabah şu anda daha beterini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin"

MHK ve federasyonun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Boztepe, "Aleni söylüyorlardı. Sizi katledecekler diye. Ben bu açıklamaları talihsizlik olarak görüyordum ama resmen katledildik. Tüm Türkiye'nin önünde katledildik. Galatasaray camiasına bizi çok güzel misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Bugün gördüğümüz muamele maalesef Türk futbolunun ayıbıdır, Türk futbolunun nereye geldiğinin şahididir. Federasyon da rezil, hakemler de rezil. Bunlardan bir şey olmaz. MHK ve federasyon istifasını versin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin!" diyerek sözlerini noktaladı.