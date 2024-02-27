İzmir'de düzensiz göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçin ekipler, lastik botta bulunan 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 23.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen devriye botları, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de olmak üzere 7'si çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Toplam 84 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.