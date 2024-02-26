Genç kıza otomobil çarptı

Kaza, 21 Şubat’ta sabah saatlerinde Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Viyan Toran Gelir'e, plakası ve sürücüsünün ismi belirtilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Gelir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelir, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Viyan Toran Gelir, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gelir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Petrol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.