Tolga Savacı vefat etti

Twitter’da paylaşım yapan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, “Maalesef Tolga Savacı’yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Tolga Savacı Kimdir?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı. Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de “Coke N Roll” adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca “Kano” adında bir butik otel işletti. Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı hâlen klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmaktadır.

Filmleri ve dizileri:

1985: Sekreter

1985: Arzu

1985: Tapılacak Kadın

1986: Seviyorum

1986: Sıcak Yatak

1987: Işıkta Kaybolanlar / İbret

1987: Sevgiye Hasret

1988: Kurtlar Geceyi Sever

1988: Canım

1988: Gazeteci Kız

1988: Sen Ve Ben

1989: Samanyolu - Dizi

1990: Ahu Gözlüm

1990: Çiçekler Boy Verince

1990: Yalnızlar

1990: Yeşil Bir Dünya

1992: Fatih Harbiye - Dizi

1993: Barışta Savaşanlar - Dizi

1994: Sevginin Gücü - Dizi

1994: Kurtlar Sofrası

1995: Gölge Çiçeği - Dizi

1997: Sevda Rüzgarları - Dizi

1997: Yasemin - Dizi

1999: Sen Allah'ın Bir Lütfusun - Dizi

2000: Aşk Hırsızı - Dizi

2002: Berivan - Dizi

2004: En İyi Arkadaşım - Dizi

2004: Omuz Omuza - Dizi

2006: Aşkın Dansı - Sevgi Emektir

2008: Kırmızı Işık - Dizi

2009: Dersimiz: Atatürk

2010: Kızım Nerede? - Bahadır - Dizi

2014: Kurt Seyit ve Şura - Dizi