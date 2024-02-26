Datça ilçesine bağlı Armutlu Koyu'nda dün saat 08.20’de, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, deniz kıyısında bulunan 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Datça'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.