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Okul servisi ile kamyonet çarpıştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.

Okul servisi ile kamyonet çarpıştı mask
Okul servisi ile kamyonet çarpıştı
Okul servisi ile kamyonet çarpıştı
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi ile Anafartalar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ersin Çayır yönetimindeki 42 GAD 01 plakalı okul servis minibüsü ile Necdet Aksoy’un idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çayır ve araçta bulunan 7 öğrenci ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Necdet Aksoy ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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26 Şub 2024 - 21:52 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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