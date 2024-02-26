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'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı

Akasaray’da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarı uymayıp kaçan kebapçı kuryesi Mehmet B. (28) kaza yaptı. Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından uyuşturucu çıktı.

'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı mask
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı
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Olay, saat 18.30 sırlarında Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri motosikletli kurye Mehmet B’nin uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, motosikletten inen kuryeyi suç üstü yakalamak isterken, Mehmet B., ekipleri fark edip 68 ACR 815 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma, kuryeyi takip etti. 1481 Sokak'ta motosiklet kaza yapıp devrildi. Kurye Mehmet B. Yaralanırken, motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü. Kebaplar ise sepetin içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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26 Şub 2024 - 21:44 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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