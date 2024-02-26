Tezcan Karakuş Candan'dan açıklama

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan katıldıkları seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Candan açıklamasında;

"Kamuoyuna,

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu sonucunda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu (DİMP) olarak katıldığımız seçimlerde 3 liste yarıştı. DİMP 807, DETOM 445, Yenilikçi Mimarlar 1013 oy aldı. Mavi liste olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçimlerini kazanamadık.

“Mimarlar Odası toplum hizmetinde” şiarıyla görev üstlendiğimiz uzun yıllar boyunca meslek ahlâkını, Anayasal konumumuzun verdiği kamusal görev ve yükümlülüklerin gereği olarak kamu yararını, mesleki görev ve yetkileri ile üyelerimizin ekonomik, demokratik haklarını, yetmiş yıllık oda tarihinde görev yapmış oda yöneticisi meslektaşlarımızdan devraldığımız mücadele geleneğini ilke edindik.

AKP-MHP iktidarının kentleşme ve imar alanındaki tahribâtına ve rant düzenine karşı kamu varlıklarını korumak üzere yargı yollarına başvurduk. Laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerini ve varlıklarını savunduk. Bu nedenlerle sermayenin ve Saray rejiminin hedefi olduk yönetim kurulu üyelerimizin kamudaki işlerine son verildi, yargılandı. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Odamız Saray rejimi tarafından hedef gösterildi. Bu nedenlerle genel kurulumuzda tüm kamu kurumu yöneticileri Ticaret Odası ve Holdinglerin organize ettiği bir liste harekâtına, baskınına tanık olduk.

Mimarlar Odası bir demokrasi okuludur, kürsüsü özgürdür, yönetimler demokratik seçim sistemiyle el değiştiriler. Bu baskın ve iktidar olanakları ile yapılan seçimlerde iktidar ve sermaye blokuyla karşı karşıya kaldık.

Bir mücadele mevziini kaybetmiş olmaktan dolayı, daha iyi örgütlenemediğimiz ve kaybettiğimiz için üzgünüz. Bize güvenen destek olan halkımızdan, üyelerimizden, işbirliği içinde olduğumuz demokratik kitle örgütlerinden özür diliyoruz. Örgütlenmemizi, eksikliklerimizi, yanlışlarımızı değerlendireceğiz, mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için mücadeleye devam edeceğiz.

Mimarlar Odası emekçilerine ve bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz.

Kapitalizmin neo liberal kentleşme politikalarına, tek adam rejimine karşı demokrasi, barış ve insan hakları ve laik Cumhuriyete sahip çıkma mücadelemiz devam edecek.

Devrimci demokrat mimarların onuru rantı yenecek.

Saygılarımızla

Demokrasi İçin Mimarlar Platformu" ifadelerine yer verdi.