Galatasaray taraftarından protesto

Galatasaray, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelenin ilk düdüğün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının uzatma dakikalarında verilen penaltıyı maçın ilk 3 dakikasında sessiz kalarak protesto etti.
Öte yandan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması öncesinde Rams Park’ta Fenerbahçe’ye göndermeli marşlar çalınırken, mücadele öncesi ısınmaya çıkan karşılaşmanın hakem kadrosu; Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta’ya Galatasaraylı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.
GALATASARAY’DAN GÖNDERME
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!” açıklamasını yaparak Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) etiketledi.
TRİBÜNDE PANKARTLAR AÇILDI
Karşılaşmanın başlama düdüğünden çok kısa bir süre önce “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Bu takım bu sene söke söke şampiyon”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak”, “Galatasaray’ın Galatasaraylı’dan başka dostu yoktur” pankartları açıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.