Maçın hazırlıkları tamamlandı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertli ekibin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

22 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun"