Meloni, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti" denildi.