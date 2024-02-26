Meloni, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.