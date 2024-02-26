'Başkent ismi sizi rahatsız mı etti?"

Mansur Yavaş, Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Yavaş, "28 aydır fark ettik ki Ankara'da destek alan ailelerin çocuklarında gelişim bozukluğu var. Gıdaları yetersiz. 200 bin aileye 28 aydır 1'er kilo et desteği yapıyoruz. Kömür desteği alan 133 aile var. Kömürü de eskiden ihale yapıp bir esnaftan alıyorduk. Gelen kömürün kalitesinde sorun çıkıyordu. Şimdi bunları da Başkent Kart'a yüklüyoruz. Nallıhan'da kömür satan esnafa karttan parayı ödüyor, gidiyor evine oturuyor. Satın alan kimse onun evine, herkesin evine olduğu gibi nakliye yapılıyor. Hiç kimse onun belediyeden destek aldığını anlamıyor. 150 bin öğrenciye kırtasiye desteği yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda emeklilere verilecek zam açıklandı; 7 bin 500 lira. Olmadı 10 bin liraya çıkardılar. 10 bin liraya 70, 80 yaşına gelmiş artık ikinci bir iş yapamayan insanlar nasıl geçinecek? İşte orada hemen Mansur Yavaş devreye girdi emeklilere desteğe başladık. Şu anda 32 bin emeklimize düzenli olarak destek veriyoruz. Nallıhan'da da 168 emeklimize destek oluyoruz. 'Projesi yok' derler. Bizim yaptığımız her şeyi şimdi proje olarak sumaya başladılar. Önce 15 gün 'biz de Başkent Kart çıkaracağız' dediler. Biz zaten 3 yıldır yapıyoruz. Dün de adını 'ANK Kart' olarak değiştirmişler. Ben de eleştirdim; burası Başkent, Türkiye'nin Başkenti. Başkent ismi rahatsız mı ediyor sizi?" dedi.

'GERİYE DÖNÜK 6 AY EMEKLİYE DESTEK VERİN'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un 'emekliye destek' vaatlerini de eleştiren Yavaş, "Siz belediye başkanıyken bu destekleri yapmadıysanız şimdi 'yapacaktım' diye konuşma hakkınız yok. Yapın, şimdi yapın. Meclisinizde karar alın benim yaptığım gibi geçmişe dönük olarak 6 ay emekliye destek verin. Ama maalesef belediyecilikten anladıkları taş, beton, plastik. İnsana dokunan hiçbir şey yok projelerinde. Ve en son ben de mal beyanımı açıkladım. 2019'daki mal beyanım neymiş şu andaki mal beyanım ne, bunu açıkça ortaya koydum. Kaynaklarını da koydum. Hala bekliyorum. Ankara, İstanbul, İzmir rakiplerimiz, bütün belediye başkanları; çıkarın bakalım tüm mal beyanlarınızı. Bu ülkedeki yoksulluğun en büyük sebebi ülkedeki yolsuzluklardır. Biz de böyle şeffaf olacağız. Herkese hesap vereceğiz. Değil mi ki biz başkasının parasını kullanıyoruz, bu hesabı vereceğiz. Bunu söylediğimizde bazı siyasiler, 'ben hesabımı öbür dünyada veririm' diyor. Bakın halkın parasını kullanan insanlar eğer bu dünyada hesabını veremiyorsa, öbür dünyada bunun hesabını asla veremeyecekler. Bunu hiç kimse unutmasın" ifadelerini kullandı.

'REKOR OY ALIYORUZ'

Önümüzdeki dönemin son dönem olacağını belirten Yavaş, "Allah nasip ederse büyük bir oyla seçiliyoruz, rekor oy alıyoruz. Bütün anketlere bakın, Ankara'ya gittiğinizde berbere, taksiciye, sokağa sorun. Allah nasip ederse büyük bir oy farkı ile seçiliyoruz. Ancak demokrasideki insanların seçme iradesine aykırı bir şekilde belediye meclisinde sayımız az diye, 'bunlar topal ördek' diyerek, engellemelerden bıktım. Bu engellemeleri artık ortadan kaldırın. Benim büyük bir projem var geçen dönem gerçekleştiremediğim; İpek Yolu Turizmi Projesi. İstanbul'da gelen Uzak Doğulu turistler Sakarya üzerinden Taraklı, Göynük, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş'ı gezip, Ankara merkezine getirecek şekilde projemiz hazır. Bütün çekimlerini yaptırdım. Pandemi nedeniyle o zaman ki Japonya Büyükelçisi çok sıcak bakmıştı. Yeni gelen Japonya ve Kore Büyükelçilere de söyledim. Pandemi dönemi de ortadan kalktığı için yavaş yavaş bu turlar başlayacak. Bu bölgeyi de en iyi bilen belediye başkanı benim. Bütün değerlerini bilirim. Ben iki defa Japonya'ya gittim; Nallıhan'ın iğne oyası sergisini Japonya'da çok beğeniyorlar. İşte o gelen turistler o iğne oyasını buradan alıp gidecekler. Nasıl Beypazarı'na 500, 600 bin turist geliyorsa Nallıhan'ın da eksiği yok" diye konuştu.