Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, Mahmutpaşa Yokuşu’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Aydın’a Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaroğlu ve il başkan yardımcıları Oğuzhan Sadıkoğlu, Ömer Yıldızhan da eşlik etti. Aydın, ardından Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

“KANTİN KART PROJESİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ”

Aydın, “Mahmutpaşa esnafımızı ziyaret ettik. İstanbul’da geziyoruz. En temel sorun hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. 7’den 70’e bütün aileleri doğrudan etkiliyor. Esnafımızı etkiliyor. Dolayısıyla yerel seçimlere giderken İstanbul için en önemli gördüğümüz sorun geçim sıkıntısıdır. Her bir yaştan her bir sınıftan insanımızı doğrudan etkilemektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hayat pahalılığına ilişkin sorunları acil çözülmesi için projelerimiz var. Kantin kart projemiz var. Bugün devlet okullarının birçoğunda beslenme saatinde on binlerce çocuğumuz beslenme saatinde sınıfın bir kenarında karnını doyuramıyor. Kantin kart projesini devreye sokarak çocuklarımızın okula gidip gelmesi aç kalmayacak. Bunu temin edeceğiz” dedi.

“35 BİN TAKSİYİ İSTANBUL’A TEMİN EDECEĞİZ”

Aydın, “İŞKUR’a bağlı birçok işsizimiz var. Onların toplu ulaşımda ücretsiz istifadesini sağlayacağız. Ulaşım ağı açısından baktığımızda taksi meselesi İstanbul’un en kronik meselesidir. Bunu çeşitlendireceğiz. Paylaşımlı taşımacılığı daha realize edeceğiz. Büyükşehir bu konuyla ilgili adımlar atacak. Ayrıca 35 bin taksiyi İstanbul’a temin edeceğiz. Dünyanın birçok yerinde çok gerçekçi uygulamalar var. Bu uygulamaları yapacağız. Dönüp birisi bize ‘taksi meselesi sizin halledeceğiniz mesele değildir halledilseydi bugüne kadar yöneticiler hallederdi siz nasıl halledeceksiniz?’ diyemez. Çoban kurttan bahane üretemez. Kaptan gemisini dalgaları gerekçe göstererek ulaşması gereken limandan uzak yerde tutamaz. Biz bahane üretmeyeceğiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz ve İstanbul’u taksiyle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“DOĞRU İŞLERİ DOSDOĞRU PROJELERLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

İstanbul için en gerçekçi çözümlerinin ise İstanbul’un nüfusunu azaltmak olduğunu söyleyen Aydın, “İstanbul’un nüfusunu azaltmadan hiçbir kalıcı çözümü temin edemeyiz. Buraya yeterinden fazla insanı yayarsanız burası yaşanılmaz olur. Bugün kentsel dönüşüm için yıkmayı düşündüğümüz binalar 40 - 50 yıllık binalardır. Akıl bir şeyin sonunu düşünmektir. Biz gelecek 40 - 50 yıl sonra bugün diktiğimiz gökdelenleri yıkmanın yarışına gireriz. Doğru işleri dosdoğru projelerle hayata geçireceğiz. Başka bir İstanbul mümkün, İstanbul’da daha iyi bir yaşam mümkün. Ayrıca bu civarda otopark sorununu da biliyoruz. Tuvalet sorunu da biliyoruz. Kuralsızlığın da farkındayız. Bütün bunlarla ilgili kalıcı samimi dürüst ve dosdoğru çözümlerimiz var” ifadelerini kullandı.