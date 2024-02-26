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İcardi'nin cezası onandı!

Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasını onadı.

İcardi'nin cezası onandı! mask

Tahkim Kurulu Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi'nin 1 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu açıklamasında;

"Galatasaray A.Ş.’nin Mauro Emanuel Icardi  ile  ilgili  PFDK’nın 26.02.  2024 tarih ve E.2023-2024/842 - K.2023-2024/1053 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde  olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına,  bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu" ifadelerini kullandı.

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26 Şub 2024 - 18:16 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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