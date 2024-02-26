Otomobil durağa daldı; 4 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan otobüs durağına daldı ve durakta bekleyen bir kişiye çarptı. Durmakta zorlanan otomobil daha sonra kullanılmayan boş bir büfeye çarparak caddeye devrildi. Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken, yol kenarında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Ümraniye istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletlinin yolda gittiği sırada kazanın olduğu ve toz bulutunun çıktığı görülüyor.

Kazayı duyan Mehmet Aras, "Hurda toplarken ses geldi. Sesi duyunca aşağı indim. Araç geldi yayaya çarptı. Yaya da 55'li yaşlarında. Ağır şekilde yaralıydı. Otomobil kulübeye vurdu ve yan yattı. Aracın içinde biri 5 yaşında bebek, sürücü erkek ve yanında da karısı vardı. 3 kişiyi yaralı şekilde çıkarttık. Yaşlı adamın durumu ağırdı" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.