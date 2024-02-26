Ankara'da esnafı ziyaret etti

Akşener, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ve İYİ Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Sevin Çağlayan ile Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Akşener, yerel seçimde desteklerini istedi.

Ziyarette konuşan Akşener, üç yıldır esnafı gezen tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Siz seçmen olarak bize dediniz ki 'Sen muhalefet olacaksın, bizim sesimizi duyuracaksın'. İktidara da dediniz ki , 'Sen de bize hizmet edeceksin'. Dolayısıyla bize sizden aldıklarımızı iletme görevini verdiniz. Biz de 3 yıl boyunca bunu yaptık. Emeklisinden, pahalılığa kadar. O zaman ne kendi partimizi övdük ne iktidarı yerdik, sadece sizi dinledik. Dedim ki , 'Seçim zamanı gelip oy isteyeceğim'. Şimdi oylarınıza talibiz. Siz seçmensiniz, velinimetsiniz. Bu nedenle Yenimahalle'de Sevin Hanım, Büyükşehir Belediyesinde ise Cengiz Bey için sizden oy istiyorum" dedi.