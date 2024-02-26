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"Öyle kolay kaçamaz israfların hesabını soracağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Büyükçekmece'de partililerle bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, “Sandıkta inşallah tüm milletimizle birlikte 31 Mart'ta büyük bir zafer yakalayacağız. Ardından da bunların yaptığı israfların hesabını bir bir soracağız. Öyle kolay kaçamaz" dedi.

"Öyle kolay kaçamaz israfların hesabını soracağız" mask
"Öyle kolay kaçamaz israfların hesabını soracağız"
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tepecik Mahallesi'nde partililere seslendi. İstanbul'la ilgili projelerini anlatan Kurum, İBB yönetimi ve İSKİ'yi eleştirdi. Kurum, “5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz. Neden Büyükçekmece'nin altyapı sorunlarını gidermediniz? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki, şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır“ dedi.

"İSTANBUL'U EMELLERİN UĞRUNA GÖZ ARDI ETTİN"

Kurum, “Büyükçekmece'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Var. Özellikle eski ve riskli yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün? Boş polemiklerin derdindeydin. İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. İstanbul'u basamak olarak gördün, İstanbul'u gelecek hedeflerin, emellerin uğruna göz ardı ettin. Büyükçekmece'yi göz ardı ettin. Sandıkta inşallah biz tüm milletimizle birlikte 31 Mart'ta büyük bir zafer yakalayacağız, ardından da bunların yaptığı israfların hesabını bir bir soracağız" ifadelerini kullandı.

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26 Şub 2024 - 18:01 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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