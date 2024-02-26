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Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.

Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı mask
Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı
Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı
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Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda bugün saat 15.30 sıralarında otobüs durağındaki sahipsiz çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Polis, çantanın sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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26 Şub 2024 - 17:25 DHA Ordu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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