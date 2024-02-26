'Baron' Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin '4. baronu' unvanına sahip olan ve adı birçok komplo teorisinde geçen Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında vefat etti. Rothschild Vakfı, 'Baron'un ölümünü Waddesdon Manor web sitesinde duyurdu ve açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Rothschild Vakfı, İngiliz yaşamının pek çok alanında derin bir fark yaratan işadamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider olan Yönetim Kurulu Başkanı Lord Rothschild'in vefatını üzüntüyle duyurur."