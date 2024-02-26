'Baron' Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild ailesinin '4. baronu' unvanına sahip olan ve adı birçok komplo teorisinde geçen Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında vefat etti. Rothschild Vakfı, 'Baron'un ölümünü Waddesdon Manor web sitesinde duyurdu ve açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Rothschild Vakfı, İngiliz yaşamının pek çok alanında derin bir fark yaratan işadamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider olan Yönetim Kurulu Başkanı Lord Rothschild'in vefatını üzüntüyle duyurur."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.