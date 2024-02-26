Hazal Burun, Avrupa Şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gelen okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Varazdin kentindeki Salon Avrupa Şampiyonası'nda Hazal Burun, makaralı yay finalinde rakibi Hatice Köse'yi 148-143'lük skorla geride bırakarak zafere ulaştı. Türk Milli Takımı, bu turnuvada hem altın hem de gümüş madalyayı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

19-24 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 24 ülkeden 296 sporcu katılırken, Türkiye Milli Takımı turnuvada 7 sporcuyla temsil edildi. Milli takımda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer sporcusu Emircan Haney de yer aldı. Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Helin Satıcı'dan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonu oldu.