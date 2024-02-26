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79 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

79 kaçak göçmen yakalandı mask
79 kaçak göçmen yakalandı
79 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Şubat saat 01.30, 02.40, 06.35 ve 21.35’te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 79 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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26 Şub 2024 - 14:48 DHA Muğla/ Bodrum- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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