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Bodrum'da balıkçılara uyarı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına etkili oldu; dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı.

Bodrum'da balıkçılara uyarı mask
Bodrum'da balıkçılara uyarı
Bodrum'da balıkçılara uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Öte yandan fırtına ve sağanağın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

# Fırtına, Uyarı, balıkçı, için

26 Şub 2024 - 14:27 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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