Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Yavaş, göreve gelmeden önce rakiplerinin kendileri için söylediklerini hatırlatarak, "'Yönetemezler, yapamazlar, işçileri çıkarırlar, sosyal yardımları keserler' dediler. Normalde seçimde herkes yaptıkları icraatlarla ortaya çıkması lazım. Ama olmuyor maalesef, sürekli olarak korku siyaseti ile 2019 yılını geçirdik hatırlıyorsanız. Seçildikten sonra rozetimizi çıkardık. Nerede, kime, ne kadar oy verilmiş bakmadan hizmet etmeye başladık. İhaleleri canlı yayınladık. Artık herkes bunu öğrendi. Yaptığımız projelerin maliyetlerini hem üzerlerine asıyoruz, hem de web sayfamızdan yayımlıyoruz. Tüm Ankaralılar gidip nereye ne kadar para harcadığını görüyor. Her kuruşun hesabını veriyoruz. Paranızı harcarken, kendi paramızı harcamayacağımız hiçbir şeye para harcamıyoruz. Başkaları gibi çılgın projemiz yok. 'Çılgın proje' diye bütün Türkiye’yi projelerle boğdular, milletin parasını maalesef boşa götürdüler. Ben de hep söyledim; 'benim çılgın projem, Ankara halkını zengin etmek, darda kimseyi bırakmamak, aç ve açıkta kimseyi bırakmamak, çiftçiyi üretime başlatmak, onlara destek olmak' dedim. Ve bunu kimseyi ayırmadan da şimdiye kadar yaptım" dedi.

"5 yıl boyunca hep esnafın yanında olduk"

Ankara'nın tümünde kendilerinden önce ne kadar kavşak yapılmışsa, kendilerinin de aynı oranda yaptıklarını söyleyen Yavaş, "Bizden önceki 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama bunların hiçbirisine ne fotoğraf astık ne de sanatçı getirip oralarda reklam yaptık. Hatta dün rakibim demiş ki, '5 yıldır hiçbir yerde fotoğrafı yoktu.' Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada, sizler de açıklayın. Kimler karşılıyor onları. 5 yıl boyunca hep esnafın yanında olduk. Malum bir pandemi yaşadık. Pandemide vatandaşlarımız evinden çıkamadı. Evinden çıkamayanların ne tür ihtiyacı varsa karşıladık. Hep onlar için çalıştık ve pandemiyi Ankara'da tam bir dayanışmayla atlattık. Onun için Ankara halkına gerçekten minnet borçluyum. Bizler paket dağıtma olayına son verdik. 'Başkentkart' çıkarttık. Esnaf da bundan para kazanmaya başladı. Eskiden bunlar Ankara'daki tek bir toptancıdan alınırdı. Şimdi bu karta yatırdığımız paradan bütün Ankara en ücra köylerine kadar destek alıyor" ifadelerini kullandı.

'MUSLUK SUYU İÇİN DÜĞMEYE BASTIM'

Su projelerine değinen Yavaş, "Ankara'dan Polatlı'ya su götürdük. Çubuk'tan Akyurt'a boru hattını yeniledik. Çamlıdere'den Elmadağ, Hasanoğlan'a kadar su götürdük. Buralar hep susuzdu, damla su yoktu. Şimdi vereceğim müjde de şu; Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesi bitti. Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Biliyoruz, yaptığımız bu ihaleler görülmeyecek, yine 'ne yaptılar?' diye soracaklar. Ama evinizde 1 saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün? Ben Ayaş, Beypazarı ve Güdül'ün 10'larca yıl, 20 yıl, 30 yıl artık su hasreti çekmeden, tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak. Yine Güdül'de 15 mahallemizdeki asbestli su boruları yenilendi. Arıtma tesisi yapıyoruz, projesi bitti. Önümüzdeki günlerde ihale edilecek. 27 köye ücretsiz internet verdik. Bir de 26 tane köye yangın söndürme tankeri verdik. 23 bin 500 ton asfalt attık. Muhtarlarım da vardır burada. Merak etmeyin Ankara'nın ilçeleri dahil, grup yollarının tümü sıcak asfalt olacak" dedi.