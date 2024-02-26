'Yunus ölümleri her geçen gün artıyor'

Akdeniz ilçesindeki liman açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, su üzerinde hareketsiz duran yunusu görünce belediyeye haber verdi. Ekipler, inceleme sonrası Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'a haber verdi. Prof. Dr. Ayas, kıyıya çıkarılan 3 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında yunusun dişi ve şişe burun türü olduğunu tespit etti.

'YUNUS ÖLÜMLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Akdeniz'de yunus ölümlerinin arttığını kaydeden Prof. Dr. Ayas, " İlk incelemelerde sağ pektoral yüzgecinde ciddi ip kesik izlerini tespit ettik. Bu bize balıkçı ağlarına dolanarak öldüğünü gösteriyor. Balıkçı ağları nedeniyle yunusların ölümleri gün gün artıyor. Yunusların deniz ekosisteminde çok önemli rolleri var. Beslendiği türlerin popülasyonunu dengeler. Ama her geçen gün yunus ölümlerinde artış görüyoruz. Üzücü bir durum. Hem Mersin Körfezi hem de Doğu Akdeniz için dönüşü olmayan değişimleri beraberinde getiriyor" dedi. Yunus incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne götürüldü.