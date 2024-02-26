Taş Kağıt Makas dizisi başlıyor

Kanal D’nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk kez ekrana gelecek. Hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de çok konuşulan dizide Ekin Koç, hipertemizi -sıra dışı hafıza yeteneği- hastası olan Umut karakterine hayat veriyor.

“UMUT HEM HAFIZASINI HEM DE ZEKASINI SON SINIRLARINA KADAR KULLANACAK”

Umut karakterini olağanüstü bir mücadelenin beklediğine değinen Ekin Koç, “Umut, geçmişte yaşadığı trajik bir kazayla ve ona olağanüstü hafıza yeteneğini veren ‘hipertimezi’ hastalığıyla gerçekten sıra dışı bir karakter. Her şeye rağmen kazadan onunla beraber sağ çıkan babasıyla yıllardır mutlu bir hayat kurmayı başarmış, geleceğe umutla bakan bir genç. Fakat yaşayacakları sarsıcı bir hadiseyle beraber Umut, hem hafızasını hem de zekasını ve sebatını son sınırlarına kadar kullanıp, olağanüstü bir mücadele içine girecek. Biz de hep beraber bu serüvene ortak olacağız” diye konuştu.

BABASININ SUÇSUZLUĞUNU İSPATLAMAK İÇİN ADALET SAVAŞI VERECEK

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş‘in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, her çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.