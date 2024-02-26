Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMACAYIR/ İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada ellerinde pankart ve pasta ile kendisini bekleyenleri görünce aracını durdurdu. Vatandaşların yanına giden erdoğan tebrikleri kabul etti. Pastayı da tadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.