Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMACAYIR/ İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada ellerinde pankart ve pasta ile kendisini bekleyenleri görünce aracını durdurdu. Vatandaşların yanına giden erdoğan tebrikleri kabul etti. Pastayı da tadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.