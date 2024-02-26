Ayakkabı boyacılığından başkan adaylığına yolculuk

Gümüşhane’de Ramada Oteller zincirinin sahibi Zekai Aras, Gümüşhane’de Belediye Başkanlığına aday oldu. Çalışma hayatına ayakkabı boyacılığı başlayan Zekai Aras’ın hayatı hikayesinin, sadece Gümüşhane için değil, tüm Türkiye için ilham verici bir öykü olduğu vurgulanıyor.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, iş insanı Zekai Aras’ı anlatırken “Ayakkabı boyacılığından belediye başkan adaylığına uzanan onurlu yürüyüşü, azmi ve halka hizmet aşkını yansıtan bir hikayedir. Araz, her zaman için Gümüşhane'nin sokaklarında, her bir vatandaşın derdini dinleyen, onların hayatını iyileştirmek için çabalayan biri olmuştur," diye konuştu.

ABP Genel Başkanı Yalçın, “Araz, mütevazı başlangıçlarından aldığı derslerle, her kesimden insanın kalbine dokunmayı başarmış, onların güvenini ve saygısını kazanmıştır. Gümüşhane'nin Belediye Başkanı olarak, Araz'ın halk odaklı hizmet anlayışı, şehri modern bir geleceğe taşıyacak," diye ekledi.