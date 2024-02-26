Edirne’de operasyon: 18 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 16 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda 50,19 gram metamfetamin, 7.27 gram skunk, 8 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 56 mermi, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.