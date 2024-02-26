- Siyaset

GÜNEŞ “EMEKLİYE EN BÜYÜK ZAMMI BİZ VERDİK”

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, Sincan’da seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada “Erbakan Hoca döneminde en büyük zammı biz verdik. Çitçiler en rahat dönemini yaşadı” dedi.

GÜNEŞ “EMEKLİYE EN BÜYÜK ZAMMI BİZ VERDİK” mask
GÜNEŞ “EMEKLİYE EN BÜYÜK ZAMMI BİZ VERDİK”
GÜNEŞ “EMEKLİYE EN BÜYÜK ZAMMI BİZ VERDİK”
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı  Cafer Güneş, memura, işçiye ve emekliye en büyük zammı Necmettin Erbakan’ın Başbakan olduğu dönemde verildiğini, Türkiye’nin en az borçlu ülkeler arasında bulunduğunu ve çiftçinin en rahat dönemi yaşadığını söyledi.

Saadet Partisi’nin Sincan seçim bürosunun açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı  Cafer Güneş “24 saatimizi insanlarımıza ayıracağız. Yolsuzluk, israf yapmayacağız. Kendimize yapılmasını istemediklerimizi kimseye yapmayacağız. Elimizdeki personeli en verimli nasıl kullarınızın planını yapacağız, zaman çok kıymetli, zamanı israfsız değerlendireceğiz. Bir yanlış olarak yapılan Ankapark ile belediye bütçesinin 3’te 1’i çöpe atılmış durumda. Çılgın projeymiş, hiçbir çılgın adım atmayacağız attığımız her adım vatandaşımıza fayda sağlayacak. Siyasilerin attığı bir yanlış adım ile paralar gider, zulüm olur.” dedi.

Güneş, “Kısa bir süre iktidara geldik biliyorsunuz, o dönem de Erbakan hoca döneminde en az borç olan dönemdi. Emekliye en büyük zam bu dönemde verilmişti. Çiftçiler, en rahat dönemini yaşamıştı. İktidarda da yaptık, belediyelerde da yapacağız” diye konuştu

“TAKLİTLER ASLINI ARATIR”

Sincanlıların büyük ilgi gösterdiği seçim bürosu açılışında konuşan  Saadet Partisi Sincan İlçe Başkanı Abidin Temoçin,  “Taklitler aslını aratır. Asıl olan buradadır. Taklitlere prim vermeyiniz. Hedef 2023 diyenler hep yanıltmıştır. Son 35 günümüz gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Ya biz Sincan’ı alacağız ya da Sincan bizi alacak. Zafer inananlarındır ve zafer çok yakındır.” dedi

Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz, konuşmasında şunları söyledi “Sincan’ımızı hep birlikte yöneteceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Biz yolsuzluğa, rüşvete, israfa geçit vermeyeceğiz. Burada yetimin hakkı vardır. Sincan’ın sorunlarını tespit ettik. Sincan’ımızın sorunlarına çözümlerimiz hazır.”

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26 Şub 2024 - 12:34 Ankara- Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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