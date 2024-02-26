Çeyrek Final maçlarının hakemleri belli oldu

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İSTANBUL, – Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler