Çeyrek Final maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL, – Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.