Mersin'de 'fuhuş ve insan ticareti' operasyonu

Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize olarak insan ticareti suçu işleyenleri tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 6 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 12 cep telefonu ve 3 pasaport ile suçtan elde edilen 26 bin lira, 250 euro ve 100 dolara el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.